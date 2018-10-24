2018-10-24T17:28:59+03:00
Общество

Краснодар вошел в один из самых пьющих городов России

Он занял 15 место
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Краснодар вошел в один из самых пьющих городов РоссииКраснодар вошел в один из самых пьющих городов России
Изменить размер текста:

Более 3000 человек из 25 городов страны стали участниками опроса, проведенного одним из федеральных маркетинговых агентств. У респондентов интересовались, употребляют ли они алкоголь, как часто, выпивали ли они в день интервьюирования.

Самым выпивающим городом страны стал Саратов, второе место досталось Ханты-Мансийску, третье – Перми. Краснодар занял 15 сточку списка. Примечательно, что Юг России представляли еще Ростов-на-Дону и Волгоград. Они заняли соответственно 7 и 20 место.

Санкт-Петербург оказался на 11-й позиции, Москва - на ступень ниже Краснодара (16-я место).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В туапсинском районе эвакуировали больше 160 человек
Новый сквер получит Сочи ко дню рождения
В Краснодаре из больницы выписали одного из пострадавших в Керчи подростков
Лучшего руководителя края подразделения Госавтоинспекции определят в Сочи
В Туапсинском районе за полдня выпало 108 мм осадков
На Кубани завершился посев озимых культур
В Туапсинском районе задержаны пять пассажирских поездов
На Кубани от КамАЗа во время движения отвалилось колесо
25 октября в Геленджике отметят День Охи
В Туапсинском районе введен режим ЧС
На срочную службу отправились 22 призывника из Геленджика
Транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в морском порту Темрюка
Кубанские врачи имплантировали клапаны сердца нового поколения
В Краснодаре прокуратура помогла работникам предприятия-банкрота получить зарплату
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
В Анапе определили места для голосования в проекте «Великие имена России»
Тело туриста, погибшего на горе Цахвоа доставили в Сочи
Анапские спасатели помогли спуститься с горы двум туристкам