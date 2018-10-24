СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-24T17:28:59+03:00

Краснодар вошел в один из самых пьющих городов России

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Более 3000 человек из 25 городов страны стали участниками опроса, проведенного одним из федеральных маркетинговых агентств. У респондентов интересовались, употребляют ли они алкоголь, как часто, выпивали ли они в день интервьюирования.

Самым выпивающим городом страны стал Саратов, второе место досталось Ханты-Мансийску, третье – Перми. Краснодар занял 15 сточку списка. Примечательно, что Юг России представляли еще Ростов-на-Дону и Волгоград. Они заняли соответственно 7 и 20 место.

Санкт-Петербург оказался на 11-й позиции, Москва - на ступень ниже Краснодара (16-я место).