В Туапсинском районе задержаны пять пассажирских поездов

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-24T17:32:39+03:00

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Непогода продолжает приносить неудобства жителям Туапсинского района. По данным МЧС зоне возможного затопления 315 домовладений, 950 человек и 57 социально-значимых объектов.

В крае создан оперативный штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями в Туапсинском районе. Возглавил его первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Он ежечасно будет докладывать обстановку Вениамину Кондратьеву.

- Жители подтопленных поселений размещены в эвакуационных пунктах – администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах будут подготовлены дополнительные места, если кому-то потребуется медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в краевой администрации.

По информации от ЕДДС муниципального образования Туапсинский район произведена эвакуация 8 человек из 3-х домовладений поселке Шаумян.

В результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий - Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение.

В настоящее время задержаны поезда №804 сообщением Имеретинский курорт – Краснодар, №803 сообщением Краснодар – Имеретинский курорт, №242 сообщением Адлер – Иркутск, № 344 Адлер – Челябинск и отменен пригородный поезд №6920 Туапсе – Горячий Ключ.