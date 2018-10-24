На Кубани завершился посев озимых культур
В оптимальные сроки завершен посев озимых культур: 130 тыс. га ячменя, более 1 млн 547 тыс. га пшеницы, на 8 тыс. га увеличены посевные площади озимого рапса, культурой засеяно 28 тыс. га. Глава региона подчеркнул, что край не испытывает дефицита в семенах и минеральных удобрениях.
Свыше 3,5 тысяч единиц техники готовили почву к севу озимых. Всего в проведении работ было задействовано более 21 тыс. тракторов.
- Отмечу, что перед сельхозтоваропроизводителями края, безусловно, стоит задача удержать валовой сбор зерновой группы культур на уровне 2018 года, все необходимое для этого у нас есть,- резюмировал Вениамин Кондратьев.