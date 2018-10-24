Лучшего руководителя края подразделения Госавтоинспекции определят в Сочи

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-24T18:16:40+03:00

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В Сочи в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Профессионализм начинается с руководителя» начались соревнования между руководителями региональных подразделений Госавтоинспекции. Он проводится второй раз.

Представители охраны правопорядка соперничают в стрельбе из пистолета и демонстрируют практические навыки управления автомобилем с элементами маневрирования. Главные региональные госинспекторы безопасности дорожного движения участвуют в психологическом тестировании по профилактике причин нарушения сотрудниками полиции служебной дисциплины.

Уже в пятницу, 26 октября, будут известны победители. В итоге участники, ставшие лучшими в каждой дисциплине, получат кубки и дипломы, а региональных руководителей ГИБДД, занявших первые места, наградят на пленарном заседании всероссийского семинара-совещания.