2018-10-24T18:16:40+03:00
Общество

Лучшего руководителя края подразделения Госавтоинспекции определят в Сочи

Соревнования проходят между руководителями ГИБДД всех регионов России
Татьяна СМИРНОВА
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Лучшего руководителя края подразделения Госавтоинспекции определят в СочиЛучшего руководителя края подразделения Госавтоинспекции определят в Сочи
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В Сочи в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Профессионализм начинается с руководителя» начались соревнования между руководителями региональных подразделений Госавтоинспекции. Он проводится второй раз.

Представители охраны правопорядка соперничают в стрельбе из пистолета и демонстрируют практические навыки управления автомобилем с элементами маневрирования. Главные региональные госинспекторы безопасности дорожного движения участвуют в психологическом тестировании по профилактике причин нарушения сотрудниками полиции служебной дисциплины.

Уже в пятницу, 26 октября, будут известны победители. В итоге участники, ставшие лучшими в каждой дисциплине, получат кубки и дипломы, а региональных руководителей ГИБДД, занявших первые места, наградят на пленарном заседании всероссийского семинара-совещания.

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