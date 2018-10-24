2018-10-24T19:16:56+03:00
Общество

Новый сквер получит Сочи ко дню рождения

Где сделать прогулочную зону решали сами жители
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация СочФото: администрация Соч
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Новая зона отдыха появится на улице Пластунской. Совсем недавно здесь обустроили набережную реки, а теперь установят детскую площадку и оборудуют прогулочные дорожки.

- Мы планируем, что это будет входная красивая группа в микрорайон и сквер для детского отдыха, малышек, мамочек с колясками, - рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Сейчас вдоль улицы Пластунской пройти пешком очень сложно. Тротуары, бордюры и ограждения давно изношены.

- Еще один парк в рамках программы «Комфортная городская среда» появится на Мацесте. По набережной реки планируется проложить тротуар, велодорожки, установить игровые детские площадки и амфитеатр со сценой на 300 мест, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В Лазаревке будет реконструирован сквер имени Кирова. Его сделают культурной достопримечательностью. Отдельные зоны для шахматистов и художников. Концертная площадка для оркестров. Для детей установят игровые зоны. А вот торговле в парке сказали – нет. Ларьков с шаурмой и напитка не будет.

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