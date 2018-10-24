В Краснодаре из больницы выписали одного из пострадавших в Керчи подростков

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-24T18:44:14+03:00

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В Краснодаре из больницы выписали одну из пострадавших студенток политехнического техникума в Керчи. Эту информацию подтвердили в минздраве Краснодарского края.

- Одного подростка выписали из Детской краевой клинической больницы. В ближайшие дни планируется выписать всех пострадавших, — сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

На лечении в Краевой больнице №1 еще остаются 9 подростков. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, все они оказались в самом эпицентре кровавого побоища в колледже Керчи. В среду, 17 октября, в около полудня здесь прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек и более 50 пострадали.

Виновник трагедии 18-летний Владислав Росляков, студент 4-го курса, расстрелял людей и заложил взрывное устройство в столовой Керченского политехнического техникума. Следователи продолжают выяснять причины трагедии.