2018-10-25T06:41:41+03:00
Происшествия

В Сочи из-за ливня подтопило пять населенных пунктов

Но вода в дома жителей не заходила
Евгения ОСТРАЯ
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В Сочи из-за ливня подтопило населенные пункты Лоо, Вардане, Нижняя Хобза, поселок Дагомыс и село Бзогу. Грозовой фронт, нанесший значительный ущерб причерноморскому Туапсе, обратился к другому курортному городу.

- К десяти часам вечера в ЕДДС Лазаревского района поступила информация о подтоплении 27 придомовых территорий, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Но вода в дома не зашла.

Встревожило жителей этого района другое - в это же время "Сочигоргаз" поставил в известность спасателей, что в газопроводе высокого давления произошел порыв из-за повышения уровня воды в реке в районе села Волковка. Без газа остались около полутора тысяч человек.

В ведомстве пояснили, что ремонт здесь будет возможен только после прекращения осадков. В МЧС следят за ситуацией.

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