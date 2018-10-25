2018-10-25T08:06:11+03:00
Общество

Бастрыкин поручил проверить законность других решений задержанного вице-мэра Сочи

Расследованием займутся следователи по Северо-Кавказскому федеральному округу
Евгения ОСТРАЯ
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Расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности мэра Сочи, начальника департамента строительства курортного города Ивана Бомбергера поручено главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу. Такое указание дал глава СКР РФ Александр Бастрыкин.

- Необходимо провести проверку законности других решений вице-мэра, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Напомним, об очередном масштабном расследовании незаконного строительства жилых домов в Сочи СК объявил в среду, 24 октября. Названы новые фигуранты уголовных дел - высокопоставленные чиновники мэрии курорта. Задержан исполняющий обязанности градоначальника, вице-мэр и начальник департамента жилищного строительства Иван Бомбергер. В незаконной деятельности и превышении должностных полномочий подозреваются директор сочинского водоканала Сергей Винарский и главный архитектор курорта Владимир Малов. Каждый на своем месте подписывал документы, разрешающие эксплуатацию незаконно построенных жилых домов.

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