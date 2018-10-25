2018-10-25T10:14:53+03:00
Происшествия

Установлены личности погибших во время ливня в Туапсе

По предварительным данным, один человек пропал без вести
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/moytuapseФото: vk.com/moytuapse
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Жертвами стихии в Туапсинском районе стали два человека. Их личности установлены. Это жители села Кривенковское - 71-летняя женщина и 82-летний мужчина. По неуточненным данным, их сбил поток воды.

- По факту гибели людей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Известно также, что пострадавших в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи насчитывается как минимум пять человек. По предварительным данным, один человек пропал без вести.

Из подтопленных населенных пунктов спасатели эвакуировали более 380 человек, в том числе около 100 детей. Задержаны 18 пассажирских поездов, в которых находились более 4,7 тыс. пассажиров.

Из-за стихии задержаны пять пассажирских поездов. В Туапсинском районе введен режим ЧС.

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