Установлены личности погибших во время ливня в Туапсе
Жертвами стихии в Туапсинском районе стали два человека. Их личности установлены. Это жители села Кривенковское - 71-летняя женщина и 82-летний мужчина. По неуточненным данным, их сбил поток воды.
- По факту гибели людей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
Известно также, что пострадавших в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи насчитывается как минимум пять человек. По предварительным данным, один человек пропал без вести.
Из подтопленных населенных пунктов спасатели эвакуировали более 380 человек, в том числе около 100 детей. Задержаны 18 пассажирских поездов, в которых находились более 4,7 тыс. пассажиров.
Из-за стихии задержаны пять пассажирских поездов. В Туапсинском районе введен режим ЧС.