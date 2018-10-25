СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-25T10:01:13+03:00

В Краснодаре на троллейбусных маршрутах увеличилось количество пассажиров

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- С начала года МУП «КТТУ» совершенствует общественный транспорт: построено и заменено 4 км сетей троллейбусных маршрутов, - утверждает директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев.

Благодаря проведенным работам на некоторых троллейбусных путях в часы пик удалось добиться результата, не уступающего лучшим автобусным маршрутам. Например, на маршрутах № 7 и № 20 значительно увеличился поток пассажиров.

За этот год объем перевозок пассажиров троллейбусами снизился на 10% . Это произошло из-за временного изменения троллейбусных маршрутов № 6 и № 2 и закрытия № 10 . Но это поспособствовало улучшению работы других путей.

Сейчас движение восстановлено и улучшено.

- Мы уверены в будущем росте пассажиров на всех усовершенствованных маршрутах, - утверждают сотрудники службы энергохозяйства МУП «КТТУ».

Также за последние девять месяцев были выполнены работы по монтажу линии длиной 107 м для продления троллейбусного маршрута №8 и участка протяженностью 200 м на перекрестке Ростовского Шоссе и улицы Офицерской.

В 2019 году КТТУ планирует усовершенствовать более 1 км трамвайных путей.