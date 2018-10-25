Несовершеннолетний нашел ключи от машины и украл ее

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-25T10:24:54+03:00

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В отдел полиции поселка Калинино поступило сообщение об угоне автомобиля марки «Ока». Пострадавшая рассказала, что припарковала машину во дворе дома, а через время заметила пропажу транспорта и ключей от него.

Полиция поставила ориентировку на машину. Уже через 10 минут ее обнаружили. За рулем в нетрезвом состоянии находился 17-летний местный житель.

Несовершеннолетний утверждает, что нашел ключи на улице и решил прокатиться к знакомому. Как выяснилось, юноша находится под следствием по делу кражи в квартире.

В отношении 17-летнего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.