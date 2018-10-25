В Сочи посадят 500 тыс. цветов
Местные жители готовятся ко Дню города
В Сочи посадят 500 тыс. цветов
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В районах Сочи от Лазаревского до Адлера приступили к посадке 500 тыс. цветов.
Для этого выбрали устойчивые к холодам растения: виолу, брассику и цинерарию.
Акцент горожане сделали на луковых тюльпанах.
- Эти цветы без сомнения порадуют гостей и жителей города,- заметила заместитель директора департамента по охране окружающей среды Сочи Елена Глебчук.
Работы планируют завершить до торжества – 20 ноября.