ВТБ Лизинг передал клиентам 20 тысяч автомобилей

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-25T10:45:32+03:00

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За девять месяцев 2018 года ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 20 тысяч автомобилей. Порядка 17% сделок было реализовано в рамках льготной программы Минпромторга РФ. Наибольшее количество транспортных средств компания передала клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Краснодаре и Воронеже.

Портфель ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» на отчетную дату составил 50,4 тысячи транспортных средств. Рост с начала года составил 7%. На легковые автомобили пришлось 56%, на грузовой и легкий коммерческий транспорт – 37%, на автобусы и самоходные машины – 7%. Доля легковых автомобилей увеличилась на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дмитрий Ивантер, генеральный ди ректор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Наша компания является одним из крупнейших лизингодателей на автомобильном рынке России. Наш бизнес демонстрирует положительную динамику как на фоне растущего спроса в связи с обновлением автопарка клиентов, так и благодаря комфортной ценовой политике ВТБ Лизинг наряду с индивидуальным подходом и специальными условиями в рамках наших программ».

ВТБ Лизинг работает более чем в 55 городах нашей страны. Порядка 70% сделок по автолизингу приходится на розничные продажи через филиалы.