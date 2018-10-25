2018-10-25T11:49:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре по подозрению в мошенничестве задержан уроженец Пятигорска

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре по подозрению в мошенничестве задержан уроженец ПятигорскаВ Краснодаре по подозрению в мошенничестве задержан уроженец Пятигорска
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В полицию Центрального района Краснодара поступило сообщение о мошенничестве. Продавец кафе быстрого питания, распложенного на улице Ставропольской, заметил пропажу денег при пересчете кассы в конце рабочей смены. По камерам наблюдения видно, что злоумышленник при оплате заказа подал пятитысячную купюру, после чего отвлек продавца беседой и забрал обратно свои деньги, сказав, что даст необходимую сумму под расчет. Обманом он получил 4 800 рублей.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Злоумышленником оказался 31-летний уроженец Пятигорска. Выяснилось, что раньше мужчина к уголовной ответственности за совершение мошенничества, а также была установлена его причастность к совершению аналогичного мошенничества в одном из супермаркетов на улице Ставропольской. Задержанный признался в совершении преступлений.

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