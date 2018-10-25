Житель Новороссийска разбился, выпав из окна своей квартиры

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-25T11:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел 23 октября. Около 20:00 на проспекте Ленина местные жители нашли тело мужчины. Это был 33-летний жилец одной из квартир ближайшей многоэтажки.

- На погибшем были многочисленные травмы, а также явные признаки падения с высоты. Сейчас возбуждено дело и проводится следствие,- рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель руководителя следственного отдела по городу Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

Стало известно, что перед гибелью мужчина распивал дома алкогольные напитки. Он вышел на балкон покурить, перелез через ограждение, сорвался и упал.