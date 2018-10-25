В Сочи задержали мужчину, который хотел вывести за границу наркотики
Возбуждено уголовное дело
В Сочи задержали мужчину, который хотел вывести за границу наркотики
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- 25 октября в Сочи при попытке перейти российско-абхазскую границу задержан мужчина с наркотическими веществами. 32-летний гражданин Абхазии возвращался домой,- об этом «Комсомольской правде» – Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
При досмотре в кармане брюк задержанного нашли два прозрачных свертка с неизвестным синим и светло-бежевым порошком общей массой 0,65 грамма. Экспертиза подтвердила, что это наркотик - N-метилэфедрон.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 229.1 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.