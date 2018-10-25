В Крымском районе произошло серьезное ДТП
Погиб один человек
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:
24 октября около 20:00 на 17-м километре дороги Андреева гора произошло ДТП.
Известно, что 41-летний водитель «Москвича» выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль Kia Rio.
- Пассажир отечественного автомобиля погиб при столкновении, остальные пострадавшие госпитализированы с травмами, - об этом «Комсомольской правде» – Кубань» сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На данный момент обстоятельства ДТП уточняются.