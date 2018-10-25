В Крымском районе произошло серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-25T12:33:11+03:00

Погиб один человек

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24 октября около 20:00 на 17-м километре дороги Андреева гора произошло ДТП.

Известно, что 41-летний водитель «Москвича» выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль Kia Rio.

- Пассажир отечественного автомобиля погиб при столкновении, остальные пострадавшие госпитализированы с травмами, - об этом «Комсомольской правде» – Кубань» сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На данный момент обстоятельства ДТП уточняются.