Энергетики Сочи перешли на особый режим работы

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-25T13:05:36+03:00

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В Сочи энергетики восстанавливают линии электропередач. От удара стихии без света остались жители Туапсинского района и Сочи.

- Весь персонал переведен на особый режим работы. – сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе «Кубаньэнерго».

30 бригад восстанавливают электроэнергию в Сочи. А это 110 человек и 37 единиц техники.

- Дополнительно для усиления сил и средств в Сочи направлены 39 бригад и 59 единиц спецтехники из соседних филиалов компании, - пояснили в «Кубаньэнерго». – Сейчас проводится запитка потребителей по резервным источникам. Кроме того, организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи, попавших в зону подтопления.

Получить информацию о том, когда в Сочи дадут свет, можно по телефону - 8-800-100-15-52 .

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