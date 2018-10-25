В Краснодаре коммунисты и комсомольцы открыли выставку «Эпоха юности и побед»

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-25T14:24:22+03:00

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В преддверии юбилея Ленинского Комсомола в Краснодаре открылась выставка творческих работ и информационных стендов «Эпоха юности и побед». Инициатор и организатор выставки – краевой Комитет КПРФ.

Торжественное мероприятие открыл секретарь крайкома партии А.М. Сафронов. Он напомнил собравшимся о роли коммунистической молодежи в строительстве первого в мире социалистического государства. Затем состоялся просмотр видеофильма «100 лет ВЛКСМ», который произвел на зрителей большое впечатление.

Далее заместитель председателя краевой общественной организации «Ветераны комсомола Кубани» Н.В. Телегин вручил благодарственные грамоты ветеранам комсомола и молодым комсомольцам – за вклад в молодежное движение Кубани, верность комсомольским традициям и комсомольскому братству, за активное участие в патриотическом и нравственном воспитании молодежи.

От лица нынешних комсомольцев выступил первый секретарь краевого Комитета ЛКСМ РФ А.С. Шакин, а от комсомола 70-х – А.И. Нагнибеда, секретарь крайкома КПРФ.

Заключил торжественную часть Б.Г. Кибирев, комсомолец послевоенных лет, член Бюро крайкома партии, член правления организации «Дети войны». Он рассказал о том, как в СССР даже сироты имели найти свое место в жизни, становились партийными, комсомольскими и хозяйственными руководителями. Всё только зависело от способностей и стремлений человека, а не от того, в какой семье он родился, в бедной или богатой…

После этого все, кто пришел на выставку, смогли внимательно рассмотреть работы, созданные учащимися художественной школы им. В. А. Филиппова и активистами ЛКСМ РФ.