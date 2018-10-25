Депутат-коммунист выступил в Госдуме о проблемах системы обязательного медицинского страхования

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-25T15:03:53+03:00

Первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Н.И. Осадчий дважды, в течение двух дней, выступил в российском парламенте при обсуждении проблем деятельности системы обязательного медицинского страхования

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Сначала рассматривался законопроект, вносящий изменения в Закон об обязательном медицинском страховании. В предложенном тексте, в частности, имеется следующая формулировка: «В 2018-2024 годах нормированный страховой запас фонда включает средства для финансового обеспечения мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

— Понятно, что представленный законопроект направлен на решение важной кадровой проблемы в здравоохранении, и это правильно, и заслуживает поддержки. Но если кадры лишены инструментов, оборудования, лекарственных препаратов, то это тоже серьезная проблема, и эффект от замысла будет невелик. Поэтому нужно распространить данный подход – в отношении нормированного страхового запаса – на решение и этого вопроса, на укрепление материально-технической базы в первичном звене, – сказал Н.И. Осадчий.

В ответ прозвучало суждение докладчика – директора федерального Фонда ОМС – о том, что регионы пытаются решать проблему и выделяют определенные средства. Но, по большому счету, модернизация медицинского оборудования проходила уже давно, в 2011-2012 году, и, конечно, потребность в обновлении есть, и это учитывается новыми «национальными проектами».

Еще одно выступление Н.И. Осадчего состоялось в ходе обсуждения бюджета федерального Фонда ОМС на 2019-2021 годы. Докладчики и содокладчики, представители руководства Фонда и партии власти, говорили о том, что это очень хороший бюджет, поскольку он больше предыдущего и включает в себя средства для реализации ряда нужных государственных программ, в том числе – по онкологической помощи и детским поликлиникам.

Соглашаясь с необходимостью таких программ, депутат-коммунист отметил, что уже несколько лет финансирование здравоохранения в целом, из всех государственных источников, не поднимается выше 3,5 процентов от Валового внутреннего продукта.

— Такой же объем, – подчеркнул Н.И. Осадчий, – запланирован, судя по проекту закона, на ближайшие три года, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум шесть процентов, а в послании Президента говорилось о четырех процентах, ежегодно, с 2019 по 2024 год. Не дотягиваем!.. И, как следствие, на зарплату медицинским работникам хватает с трудом, но в то же время врачи и пациенты в один голос говорят о нехватке лекарственных препаратов и расходных материалов в больницах, о дефиците средств на питание и коммунальные расходы. Вопрос – есть ли выход из этой хронической ситуации, и каким он может быть?..

Ответ докладчика, к сожалению, свелся к тому, что «проблема есть»...