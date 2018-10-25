2018-10-25T15:36:02+03:00
Происшествия

Вениамин Кондратьев на заседании КЧС распорядился зарезервировать 1 млрд рублей для пострадавших при паводках

Это он поручил вице-губернатору Игорю Галасю
Александра ПОДУШКО
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Глава края поручил зарезервировать 1 млрд рублей для пострадавших при паводкахГлава края поручил зарезервировать 1 млрд рублей для пострадавших при паводкахФото: Архив "КП"
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Руководители краевых и федеральных служб, вице-губернаторы, принимали участие в совещании. Также главы пострадавших городов и районов Кубани вышли на селекторную связь.

В ходе заседания КЧС в Туапсе по ликвидации последствий стихии на Кубани, губернатор края заявил о том, что потерпевшим окажут всю необходимая помощь, в том числе выплатят денежную компенсацию.

- Созданы мобильные группы, которые оценят ущерб от ЧС, они обследуют пострадавшие помещения, составят акты. Такая работа поможет своевременно произвести выплаты всем потерпевшим, - заявил глава края Вениамин Кондратьев.

- Вице-губернатору Игорю Галасю поручено зарезервировать 1 млрд рублей, который выплатят пострадавшим от водных паводков, - сообщили "КП" - Кубaнь" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Стихия пройдет и людям понадобятся деньги. Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в течение суток, - прокомментировал руководитель региона Вениамин Кондратьев.

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