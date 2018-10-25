В Ейском районе выберут лучшего учителя

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-25T15:09:57+03:00

В ноябре в районе пройдет конкурс «Учитель года Ейского района-2019».

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- Преподаватели по традиции будут соревноваться в профессионализме. По итогам конкурса выберем учителя года в основной Всероссийской номинации, лучшие преподаватели по кубановедению, основам православной культуры и «Педагогический дебют», - об этом сообщает официальный сайт района.

В рамах конкурса проведутся различные испытания: нужно будет показать «Мастер-класс», создать «Образовательный проект» или провести «Методический семинар».

Победители конкурса представят Ейский район на краевом этапе.