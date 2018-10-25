ОМОН помогает устранять последствия стихии в Туапсинском районе и в Апшеронске

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-25T15:24:24+03:00

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В Туапсинском районе и в Апшеронске продолжают справляться с последствиями стихии. На населенные пункты обрушилась двухмесячная норма осадков только за один день. Размыты дороги, в том числе и железная. Подтоплены дома. Людей эвакуировали из зоны подтопления. Помогают справляться с последствиями стихии и бойцы ОМОНа.

- Сотрудники ОМОН помогают эвакуировать людей из зоны ЧС, охраняют имущество, оставленное без присмотра, - сообщили сайту «КП»-Кубань» начальник пресс-службы Росгвардии Краснодарского края Татьяна Скрипко. - Задействован личный состав подразделений Росгвардии. Они применяют специальную технику и плавсредства.

Плавсредства – это надувные лодки, на которых вывозят людей из зоны подтопления. Сотрудники Росгвардии приехали из Краснодара и Сочи.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.