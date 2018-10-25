2018-10-25T15:34:30+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Северной приостановят движение

Ограничения начнутся уже завтра, 26 октября
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре на улице Северной приостановят движениеВ Краснодаре на улице Северной приостановят движение
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- На улице Северной в направлении Березанской завтра начнется работа по строительству газоснабжения. Из-за этого будет ограничено движение на одной из полос,- об этом «Комсомольской правде» – Кубань» сообщили в мэрии краевого центра.

Также отмечается, что на проезжей части работы будут выполняться и в выходные дни.

- Работы продлятся до 30 ноября,- сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

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