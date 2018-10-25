2018-10-25T15:58:12+03:00
Происшествия

Задержка пассажирских поездов под Туапсе может занять до трех суток

Рассматривается возможность альтернативной перевозки
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Всю ночь пассажиры сидели в поездеВсю ночь пассажиры сидели в поезде
Изменить размер текста:

Из-за непогоды в Краснодарском крае в водной блокаде оказались больше 30 поездов. Все они должны были прибыть на курорт еще чегодня ночью, 25 октября.

- В некоторых местах разрушено железнодорожное полотно, - сообщали оперативно в РЖД.

Восстанавливать дорогу придется не меньше трех дней. В ведомстве сообщают, что эту работу лично контролирует генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

- Пассажирам задержанных поездов кормят и обеспечивают питьевой водой, - отчитались в РЖД. - Ночью им были предоставлены условия для ночевки.

Сейчас уже в компании заявляют, что на ж/д-станции подогнали 35 автобусов. Планируется, что всех пассажиров поездов перевезут таким образом. Десять автобусов перевезли пассажиров из Туапсе в Горячий Ключ.

Детей, возвращающихся после отдыха, разместили в лагере "Орленок".

Всем желающим предлагают переоформить билет и покинуть территорию Краснодарского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» открыл форум «Взгляд в цифровое будущее»
В Краснодарском крае суд вынес мужчине приговор за продажу автомата и винтовки
На Кубани для пассажиров заблокированных непогодой поездов организовали горячее питание
Уровень воды в Кубани не вызывает опасений
Народное голосование по присвоению имен аэропортам Кубани стартует 8 ноября
ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «МБСП»
В Краснодаре на улице Северной приостановят движение
ОМОН помогает устранять последствия стихии в Туапсинском районе и в Апшеронске
В Ейском районе выберут лучшего учителя
Депутат-коммунист выступил в Госдуме о проблемах системы обязательного медицинского страхования
Вениамин Кондратьев на заседании КЧС распорядился зарезервировать 1 млрд рублей для пострадавших при паводках
В Краснодаре коммунисты и комсомольцы открыли выставку «Эпоха юности и побед»
«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей на улице Магистральная
Сильные дожди будут идти еще двое суток
Энергетики Сочи перешли на особый режим работы
В Крымском районе произошло серьезное ДТП
В Сочи задержали мужчину, который хотел вывести за границу наркотики
Житель Новороссийска разбился, выпав из окна своей квартиры
В Краснодаре по подозрению в мошенничестве задержан уроженец Пятигорска
ВТБ Лизинг передал клиентам 20 тысяч автомобилей
В Сочи посадят 500 тыс. цветов
По оперативной информации на Кубани подтоплено 27 населенных пунктов
Несовершеннолетний нашел ключи от машины и украл ее
На Кубани из-за непогоды задержаны 15 поездов
В Краснодаре на троллейбусных маршрутах увеличилось количество пассажиров
Установлены личности погибших во время ливня в Туапсе
В Туапсе организовали подвоз питьевой воды
Бастрыкин поручил проверить законность других решений задержанного вице-мэра Сочи