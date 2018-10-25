Задержка пассажирских поездов под Туапсе может занять до трех суток
Из-за непогоды в Краснодарском крае в водной блокаде оказались больше 30 поездов. Все они должны были прибыть на курорт еще чегодня ночью, 25 октября.
- В некоторых местах разрушено железнодорожное полотно, - сообщали оперативно в РЖД.
Восстанавливать дорогу придется не меньше трех дней. В ведомстве сообщают, что эту работу лично контролирует генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
- Пассажирам задержанных поездов кормят и обеспечивают питьевой водой, - отчитались в РЖД. - Ночью им были предоставлены условия для ночевки.
Сейчас уже в компании заявляют, что на ж/д-станции подогнали 35 автобусов. Планируется, что всех пассажиров поездов перевезут таким образом. Десять автобусов перевезли пассажиров из Туапсе в Горячий Ключ.
Детей, возвращающихся после отдыха, разместили в лагере "Орленок".
Всем желающим предлагают переоформить билет и покинуть территорию Краснодарского края.