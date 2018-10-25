Задержка пассажирских поездов под Туапсе может занять до трех суток

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-25T15:58:12+03:00

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Из-за непогоды в Краснодарском крае в водной блокаде оказались больше 30 поездов. Все они должны были прибыть на курорт еще чегодня ночью, 25 октября.

- В некоторых местах разрушено железнодорожное полотно, - сообщали оперативно в РЖД.

Восстанавливать дорогу придется не меньше трех дней. В ведомстве сообщают, что эту работу лично контролирует генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

- Пассажирам задержанных поездов кормят и обеспечивают питьевой водой, - отчитались в РЖД. - Ночью им были предоставлены условия для ночевки.

Сейчас уже в компании заявляют, что на ж/д-станции подогнали 35 автобусов. Планируется, что всех пассажиров поездов перевезут таким образом. Десять автобусов перевезли пассажиров из Туапсе в Горячий Ключ.

Детей, возвращающихся после отдыха, разместили в лагере "Орленок".

Всем желающим предлагают переоформить билет и покинуть территорию Краснодарского края.