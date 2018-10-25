2018-10-25T16:19:53+03:00
Общество

ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «МБСП»

Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 25 октября 2018 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам «МБСП». Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.

ВТБ выплачивает страховое возмещение всем вкладчикам «МБСП». Уточнить отделения банка, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка ВТБ в разделе «Вклады», далее «Выплаты вкладчикам по решению АСВ». Дополнительную информацию можно получить:

· по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);

· по адресу info@vtb.ru.

Общий объем страховых выплат по «МБСП» составляет 16,6 млрд руб. Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая у «МБСП» — 15.10.2018 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов).

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