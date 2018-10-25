2018-10-25T16:58:05+03:00
Общество

Народное голосование по присвоению имен аэропортам Кубани стартует 8 ноября

Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной проекту «Великие имена России»
Александра ПОДУШКО
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Народное голосование по присвоению имен аэропортам Кубани стартует 8 ноябряНародное голосование по присвоению имен аэропортам Кубани стартует 8 ноября
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25 октября в Общественной палате обсудили завершение первого этапа конкурса по формированию списков претендентов. В рамках встречи, посвященной проекту, выбрали десять имен для каждого аэропорта. Сейчас проходит второй этап голосования, в котором жители городов, могут предложить свои дополнения к уже существующему списку.

Граждане края выберут великие имена воздушным гаваням Краснодара, Сочи и Анапы. Формирование шорт-листа конкурса стартует с 29 октября. На Кубани в ходе соцопросов из трех имен-лидеров определят списки.

- Народное голосование по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя» начнется 8 ноября, - сообщили в пресс-службы администрации Краснодарского края.

Каждый желающий может сделать свой выбор на сайте проекта «Великие имена России», в аэропорту, железнодорожном вокзале, Кубанском государственном университете или в торговых центрах Краснодара.

5 декабря завершится конкурс, и станут известны имена великих людей России, в честь которых назовут аэропорты.

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