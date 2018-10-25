2018-10-25T16:58:05+03:00
Происшествия

Уровень воды в Кубани не вызывает опасений

Угрозы разлива реки нет
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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О том, что уровень реки Кубань не вызывает беспокойства сегодня, 25 октября, заявил начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

- Краснодарское водохранилище тоже в пределах нормы, - сообщил он.

Напомним, ранее появилась информация, что несколько крупных рек в Краснодарском крае могут выйти из берегов из-за непрекращающихся дождей. Так, бурным потоком размыло мост через реку Цыпка в Туапсинском районе. Часть федеральной трассы повреждена. Дорожники сообщили, что наладить сообщение удастся не ранее 27 октября. Именно в субботу синоптики прогнозируют прекращение осадков и улучшение погоды на Кубани.

Кстати, сильные ливни ожидаются в ближайшие двое суток. Особенно запастись выдержкой придется жителям горных районов Краснодарского края.

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