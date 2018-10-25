СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-25T17:24:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани для пассажиров заблокированных непогодой поездов организовали горячее питание. Почти сутки люди не могут добраться до места назначения из-за наводнения на курорте. Сегодня, 25 октября, для исправления ситуации и помощи людям из Краснодара в Горячий Ключ прибыли 15 автобусов.

- Автобусы КТТУ перевезли в Краснодар уже 400 человек, - заявил мэр города Евгений Первышов. - Для них будет организовано горячее питание. И помощь будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что восстановление железнодорожного полотна и развоз пассажиров с подтопленных территорий взял под личный контроль генеральный директор компании Олег Белозеров. Ремонт путей может занять трое суток. Пассажирам застрявших поездов предлагают также поменять билеты и вернуться домой, если они направлялись на курорт.