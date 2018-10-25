2018-10-25T17:24:52+03:00
Происшествия

На Кубани для пассажиров заблокированных непогодой поездов организовали горячее питание

15 автобусов из Краснодара планируют доставить людей в пункт назначения
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани для пассажиров заблокированных непогодой поездов организовали горячее питание. Почти сутки люди не могут добраться до места назначения из-за наводнения на курорте. Сегодня, 25 октября, для исправления ситуации и помощи людям из Краснодара в Горячий Ключ прибыли 15 автобусов.

- Автобусы КТТУ перевезли в Краснодар уже 400 человек, - заявил мэр города Евгений Первышов. - Для них будет организовано горячее питание. И помощь будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что восстановление железнодорожного полотна и развоз пассажиров с подтопленных территорий взял под личный контроль генеральный директор компании Олег Белозеров. Ремонт путей может занять трое суток. Пассажирам застрявших поездов предлагают также поменять билеты и вернуться домой, если они направлялись на курорт.

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