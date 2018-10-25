В Краснодарском крае суд вынес мужчине приговор за продажу автомата и винтовки

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-25T17:25:07+03:00

Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы

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Сотрудники федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю провели профилактические мероприятия по выявлению международных каналов поставки оружия и боеприпасов на территорию региона.

Правоохранители провели «проверочную закупку» и изъяли из незаконного оборота – автомат Калашникова и 30 патронов калибра 7,62 мм.

После этого, во время пограничного контроля, оперативникам с коллегами из погрануправления удалось пресечь контрабанду винтовки М4 и магазина с 30 патронами калибра 5,56 мм. Злоумышленник пытался скрыть незаконное оружие в машине и пересечь границу Российской Федерации.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" пресс-службы УФСБ РФ по Краснодарскому краю.