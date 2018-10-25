«Ростелеком» открыл форум «Взгляд в цифровое будущее»

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-25T17:37:19+03:00

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В Сочи начинает работу всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее». Форум организован компанией «Ростелеком» и пройдет 25-26 октября при поддержке временной комиссии Совета Федерации РФ по развитию информационного общества, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, департамента информационных технологий города Москвы и Высшей школы экономики.

В работе форума примут участие более 500 участников: представители федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти РФ, занимающиеся вопросами цифровой экономики, умных городов, информатизации и экономики; ведущие специалисты и эксперты в области ИКТ различных отраслей экономики.

В рамках форума пройдут тематические круглые столы на актуальные темы:

- цифровое будущее России;

- развитие информационной инфраструктуры в интересах цифровой экономики для органов государственной власти (совместно с АНО «Цифровая экономика»);

- развитие инфраструктуры умных городов;

- роль региональных директоров по цифровым технологиям (Chief Digital Officer, CDO) в цифровой трансформации государственного управления;

- хранение и защита данных для органов государственной власти;

- изменения законодательства о государственно-частном партнерстве. Новые модели реализации инвестиционных ИКТ-проектов как инструмент реализации программы «Цифровая экономика»;

- цифровизация регионов, обмен лучшими практиками;

- цифровое здравоохранение;

- цифровое образование.

В рамках форума с докладами выступят представители Совета Федерации РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономического развития, Департамента информационных технологий города Москвы и других министерств и ведомств, а также ведущие отраслевые эксперты и представители «Ростелекома», ответственные за инновационные направления в компании.

- Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей. В новом мире перед федеральными и региональными органами власти, а также перед бизнесом стоят амбициозные задачи. Совместно нам необходимо выработать единые принципы и критерии цифровизации для достижения максимального успеха. Уверен, форум «Взгляд в цифровое будущее» станет эффективной площадкой для продуктивных дискуссий, – отметил Владимир Кириенко, первый вице-президент компании «Ростелеком». – В рамках форума представлены современные технологические решения для бизнеса и государства, которые меняют целые отрасли – ЖКХ, энергетику, транспорт, медицину, образование. Каждый успешный проект по развитию цифровой экосистемы – это шаг навстречу к цифровому будущему России и, одновременно, прорыв в повышении качества жизни людей.