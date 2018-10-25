В затопленных районах края прокуратура организовала работу временных приемных

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-25T18:38:35+03:00

Там окажут правовую помощь потерпевшим от паводков на Кубани

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Прокуратура Краснодарского края начала работу в подтопленных областях, где выпали интенсивные осадки 24-25 октября. На территориях Апшеронского, Туапсинского, Лазаревского районов и города Сочи ведомственный орган начал работу временных приемных. Они будут действовать в прокуратурах этих областей и в Сочи.

- Пострадавшим от наводнения гражданам окажут правовую помощь, в том числе, касающуюся и защиты социальных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура края занимается вопросами по ликвидации негативных последствий.