“Краснодар” проиграл “Стандарду” в Лиге Европы, пропустив на последних минутах

25 Окт. 23:57 2018-10-26T00:02:26+03:00

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В третьем туре группового этапа Лиги Европы “Краснодар” в статусе лидера квартета J на выезде встречался с бельгийским “Стандардом”.

С первых минут инициативу захватили хозяева поля, но “горожане” сумели навязать сопернику привычную для себя манеру игры. Счет мог быть открыт “Краснодаром” и раньше, если бы не упущенные возможности Спаийча и Классона. В результате первый гол зрители увидели на 39-й минуте.

Газинский выдал блестящую разрезающую передачу на Петрова, тот вдоль ворот покатил на Ари, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота. Казалось, что победа у “Краснодара” в кармане, так как “Стандард” практически не создавал угроз воротам Синицына.

Но второй тайм начался с гола бельгийцев. Безобидный с виду заброс к штрафной "быков" по центру защитником отбит, но с подбора в касание метров с 25 Эмон с лета пальнул в правый угол, перебросив снаряд через Синицына, который далековато вышел из ворот.

Через несколько минут “Стандард” и вовсе мог повести в счете, но удар Карсела-Гонсалеса пришелся в штангу.

“Краснодар” после короткого провала собрался и продолжил гнуть свою линию. Ари упустил два голевых момента, а вратарь хозяев Очоа проводил великолепный матч.

Навал “горожан” не состоялся, последние минуты прошли без центра поля во взаимных атаках. Уже в компенсированное время после подачи углового Лайфис пробил головой, мяч по сложной траектории свалился в дальний угол.

Итог - неожиданное поражение “Краснодара” 2:1.

“Краснодар” набирает шесть очков, столько же у “Севильи” и “Стандарда”.

Следующий матч Лиги Европы “Краснодар” проведет на своем поле против бельгийцев.