2018-10-26T00:14:27+03:00
Происшествия

Еще один мост в Сочи дал трещину после дождя

Дожди продолжатся на побережье еще двое суток
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: Сочи ОнлайнФото: Сочи Онлайн
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В Кудепсте дал трещину еще один автодорожный мост. На этот раз стихией поврежден муниципальный объект и оценить затраты на его ремонт властям Сочи только предстоит. Сегодня, 25 октября, на месте деформационного шва - разлом.

Напомним, из-за разрушения на федеральной трассе Джубга - Сочи курортный город и еще несколько населенных пунктов оказались отрезаны от остальной территории Краснодарского края. На автозаправках образовались огромные очереди, сочинцы паникуют и боятся дефицита топлива. Дорожники обещают отремонтировать мост через Цыпку только через два дня. Однако работы по отсыпке уже начаты, стройматериалы завозятся круглосуточно. Власти Сочи заверяют, что и медикаментов, и горюче-смазочных материалов, и продуктов питания хватит надолго. Кроме того, никаких сбоев нет в авиасообщении курорта. В пресс-службе международного аэропорта Сочи заявила, что самолеты прилетают и улетают в штатном режиме.

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