2018-10-26T07:45:34+03:00
Происшествия

Из-за подтопления железной дороги в Краснодарском крае задержаны 36 поездов

Об этом сообщают в РЖД
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Поток воды размыл ж/д пути.Поток воды размыл ж/д пути.
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На месте, где потоком воды размыло железнодорожные пути, работают более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники. Утром 26 октября отменены 36 поездов.

Все пассажирские поезда дальнего следования с отправлением из Адлера и Сухума отменены. Не тронутся с места и составы, следующие из Владикавказа, Кисловодска, Ставрополя.

Также отменяются поезда на участке Краснодар – Адлер. Речь идет о составах № 343 Челябинск – Адлер, № 353 Пермь – Адлер, № 103 Москва – Адлер, № 13 Саратов – Адлер, № 101 Москва – Адлер, № 35 Санкт-Петербург – Адлер, № 449 Самара – Адлер.

Отменены также поезда № 305 Москва – Сухум и № 139 Новосибирск – Адлер.

- Кроме того, продлевается маршрут следования поездов № 102/101 Адлер – Москва и № 449/450 Адлер – Самара от станции Ростов до станции Краснодар-1, - сообщают в пресс-службе РЖД.

Напомним, ранне сообщалось, что пассажиры, которые ранее приобрели билеты и еще не выехали к местам назначения, могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездные документы на поезда, курсирующие на этом участке.

На данный момент никаких сбоев в авиасообщении нет. В пресс-службе международного аэропорта Сочи заявили, что самолеты прилетают и улетают в штатном режиме.

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