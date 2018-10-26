2018-10-26T08:11:57+03:00
Общество

Пассажиров, задержанных на краснодарском вокзале поездов, размещают в гостиницах

В числе первых в отели перевезли 120 детей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре для временного размещения пассажиров задержанных поездов зарезервировано более тысячи мест.

В числе первых в гостиницу доставили пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Также в отели перевезли 120 детей и взрослых, которые ехали в поезде «Санкт-Петербург - Адлер». Ребята ехали на фестиваль-конкурс «AKVA-TEMP!» в поселок Лоо и сборы по легкой атлетике в Адлере. Но непогоды внесли коррективы в их планы.

- Организовано горячее питание и содействие во временном размещении в гостиницах нашего города, обеспечен необходимый резерв номеров, - сообщает глава города Евгений Первышов. - Выделены 20 автобусов для перевозки людей.

На станции «Краснодар-1» организовано круглосуточное дежурство представителей администрации, которые оказывают помощь людям по возникающим вопросам.

- Всем, кто размещен в гостиницах, питание организуют по месту временного проживания, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Ранее сообщалось, что из-за подтопления железной дороги задержаны 36 поездов.

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