Минтруд направило специалистов по ЧС в Туапсе

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-26T09:41:22+03:00

В Краснодарском крае продолжают подсчитывать урон от стихии.

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Утром в пятницу, 26 октября, в пострадавший от ливня Туапсинский район прибудут специалисты по ЧС, чтобы оценить ситуацию. Представители соцзащиты проконтролируют обеспечение людей питанием, одеждой и медпомощью. В ведомстве акцентировали внимание на оказании инвалидам особого внимания.

- Пенсионным фондом России, Фондом соцзащиты и Рострудом будет организована работа по восстановлению документов пострадавших, средств реабилитации и доставке пенсии,- об этом «Комсомольской правде» – Кубань» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Также работники соцзащиты подсчитают количество пострадавших и масштаб разрешения. Туапсинцам, утратившим имущество, выплатят компенсацию.

Напомним, что в начале недели на Туапсинский район обрушился сильнейший ливень. В результате подтопило дороги и дома, более 120 человек эвакуированы.

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