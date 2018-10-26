2018-10-26T09:41:22+03:00
Общество

Минтруд направило специалистов по ЧС в Туапсе

Они оценят масштаб разрушений
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодарском крае продолжают подсчитывать урон от стихии.В Краснодарском крае продолжают подсчитывать урон от стихии.
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Утром в пятницу, 26 октября, в пострадавший от ливня Туапсинский район прибудут специалисты по ЧС, чтобы оценить ситуацию. Представители соцзащиты проконтролируют обеспечение людей питанием, одеждой и медпомощью. В ведомстве акцентировали внимание на оказании инвалидам особого внимания.

- Пенсионным фондом России, Фондом соцзащиты и Рострудом будет организована работа по восстановлению документов пострадавших, средств реабилитации и доставке пенсии,- об этом «Комсомольской правде» – Кубань» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Также работники соцзащиты подсчитают количество пострадавших и масштаб разрешения. Туапсинцам, утратившим имущество, выплатят компенсацию.

Напомним, что в начале недели на Туапсинский район обрушился сильнейший ливень. В результате подтопило дороги и дома, более 120 человек эвакуированы.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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