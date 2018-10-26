Время выгодных предложений в честь грандиозного открытия «Эльдорадо» в Краснодаре!

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-26T11:30:43+03:00

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Осенний сезон в самом разгаре, а значит, пришло время выгодных акций от компании «Эльдорадо»! Сеть магазинов бытовой техники и электроники открывает еще один магазин в Краснодаре. Уже четвертый по счёту розничный объект в городе распахнул свои двери в ТРЦ «Мандарин» по адресу ул. Петра Метальникова, 3/1а . В честь этого события с 25 по 28 октября краснодарцев ждут скидки до 50% и развлекательная программа.

В рамках торжественного открытия покупатели смогут приобрести качественную технику от ведущих производителей со значительной скидкой до 50%. Например, пылесос BOSCH BGL25A100 можно купить за 3999 рублей вместо 5999, а на LED телевизоре SOUNDMAX диагональю 39,6 см можно сэкономить 3000 тысячи рублей. Первых 50 покупателей ежедневно ждут специальные подарки от магазина за покупку на сумму от 5000 рублей.

Посетителей ждут развлекательная программа, призы и эффектная фотозона, с помощью которой вы получите отличные снимки с нескольких камер, установленных по огибающей 180-градусной линии.

Приходите сами и приводите друзей – выкладывайте получившиеся анимации и отмечайте «Эльдорадо» в социальных сетях!