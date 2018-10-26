2018-10-26T10:36:10+03:00
Общество

Паралимпийцы примут участие в сочинских соревнованиях

Спасатели помогли им преодолеть разрушения
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Накануне вечером работники отряда «Кубань-СПАС» организовали переправу 15 паралимпийцевНакануне вечером работники отряда «Кубань-СПАС» организовали переправу 15 паралимпийцев
Изменить размер текста:

Накануне вечером работники отряда «Кубань-СПАС» организовали переправу 15 паралимпийцев в Сочи.

Напомним, что мост на федеральной трассе в направлении города разрушило наводнением. Это остановило движение на дороге Джубга-Сочи. В это время спортсмены на автомобиле направлялись в Олимпийский парк на соревнования. Из-за разрушения добраться до Сочи оказалось невозможно. Но накануне вечером дорожники восстановили пешеходную часть моста. Как сообщает пресс-центр «Кубань-СПАСа», их сотрудники организовали безопасную переправу 15 паралимпийцев.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24