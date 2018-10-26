Паралимпийцы примут участие в сочинских соревнованиях

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-26T10:36:10+03:00

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Накануне вечером работники отряда «Кубань-СПАС» организовали переправу 15 паралимпийцев в Сочи.

Напомним, что мост на федеральной трассе в направлении города разрушило наводнением. Это остановило движение на дороге Джубга-Сочи. В это время спортсмены на автомобиле направлялись в Олимпийский парк на соревнования. Из-за разрушения добраться до Сочи оказалось невозможно. Но накануне вечером дорожники восстановили пешеходную часть моста. Как сообщает пресс-центр «Кубань-СПАСа», их сотрудники организовали безопасную переправу 15 паралимпийцев.

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