Открыть движение на разрушенной от ливня трассе Джубга - Сочи планируют 27 октября

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-26T10:57:30+03:00

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25 октября дорожники приступили к восстановлению разрушенного ливнем участка трассы в поселке Макопсе. Напомним, в результате аномального паводка в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста. Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Другой дороги в этом направлении нет - добраться в населенные пункты Туапсинского района и Лазаревского невозможно.

- Работы на 91-м км указанной автодороги велись всю ночь, - сообщают в Упрдор «Черноморье». - За это время дорожные службы смонтировали защитное сооружение из сборных бетонных конструкций – оно поможет сохранить не попавшие в зону подтопления участки федеральной трассы от новых возможных размывов.

Следующий этап – устройство дорожной одежды. Если погода позволит, то дорожники приступят к этой работе уже сегодня. Это позволит открыть движение по участку 27 октября, как и планировалось.

Кстати, накануне вечером дорожники также восстановили пешеходную часть моста.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, а также режим ЧС.

- Призываем водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния, - советуют в Упрдор «Черноморье».

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