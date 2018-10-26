Открыть движение на разрушенной от ливня трассе Джубга - Сочи планируют 27 октября
25 октября дорожники приступили к восстановлению разрушенного ливнем участка трассы в поселке Макопсе. Напомним, в результате аномального паводка в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста. Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Другой дороги в этом направлении нет - добраться в населенные пункты Туапсинского района и Лазаревского невозможно.
- Работы на 91-м км указанной автодороги велись всю ночь, - сообщают в Упрдор «Черноморье». - За это время дорожные службы смонтировали защитное сооружение из сборных бетонных конструкций – оно поможет сохранить не попавшие в зону подтопления участки федеральной трассы от новых возможных размывов.
Следующий этап – устройство дорожной одежды. Если погода позволит, то дорожники приступят к этой работе уже сегодня. Это позволит открыть движение по участку 27 октября, как и планировалось.
Кстати, накануне вечером дорожники также восстановили пешеходную часть моста.
На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, а также режим ЧС.
- Призываем водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния, - советуют в Упрдор «Черноморье».
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