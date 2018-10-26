Сотрудники краевого погрануправления задержали гражданина республики Таджикистан

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-26T11:05:50+03:00

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22-летний уроженец одной из республик Центральной Азии ранее уже попадал в поле зрения пограничников. Это случилось около двух лет назад, тогда он нарушил сроки пребывания на территории России. Мужчину привлекли к административной ответственности и выдворили из страны. Ему также ограничили въезд в Россию сроком на пять лет. Сотрудники краевого погрануправления предупредили иностранца, если он нарушит этот запрет еще раз, то ему грозит уголовная ответственность.

Такие ограничения никак не повлияли на уроженца республики Таджикистан. Он вернулся к себе на родину, сменил свои биографические данные и получил новый паспорт. Попасть незаконно на территорию России ему так и не удалось, его преступную схему раскрыли, и нарушителя задержали.

- Против иностранного гражданина возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – лишение свободы на срок до 4 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.