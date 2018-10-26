2018-10-26T11:41:03+03:00
Происшествия

В Сочи пресекли контрабанду сигарет

Две гражданки Абхазии хотели провезти через границу 118 блоков табачной продукции
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи пресекли контрабанду сигаретВ Сочи пресекли контрабанду сигарет
Изменить размер текста:

Оба случая незаконного провоза сигарет случились с разницей в один день. Женщин задержали на пешеходной части многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер», при проверке документов. Они направлялись из Абхазской республики в Россию.

В дорожных сумках иностранок при проведении личного досмотра обнаружили спрятанную табачную продукцию марки «Донской табак». В первом случае, жительница соседней республики пыталась под фруктами скрыть 33 блока сигарет. Другая женщина также расфасовала по сумкам табачные изделия. Она смогла спрятать под фруктами уже 85 блоков.

Гражданки Абхазии так и не объяснили внятно причины, которые побудили их на совершение данного правонарушения. В обоих случаях количество табачных изделий превысили разрешенную норму провоза этого вида товара через российско-абхазскую границу. В таможенном законодательстве РФ сказано, что граждане свободно могут провозить не более одного блока сигарет.

- Незаконные находки изъяли и передали сотрудникам таможенного поста «Адлер» для проведения дальнейших проверок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После наводнения на Кубани госпитализировано 13 пострадавших
В Туапсе стихия порвала нефтепровод
Сотрудники краевого погрануправления задержали гражданина республики Таджикистан
Открыть движение на разрушенной от ливня трассе Джубга - Сочи планируют 27 октября
Паралимпийцы примут участие в сочинских соревнованиях
Следователи возбудили уголовное дело по поводу гибели двух людей после ливня в Туапсинском районе
Время выгодных предложений в честь грандиозного открытия «Эльдорадо» в Краснодаре!
Минтруд направило специалистов по ЧС в Туапсе
Пассажиров, задержанных на краснодарском вокзале поездов, размещают в гостиницах
На Кубани назвали сумму выплат пострадавшим от паводка
Из-за подтопления железной дороги в Краснодарском крае отменили 84 поезда
Еще один мост в Сочи дал трещину после дождя
“Краснодар” проиграл “Стандарду” в Лиге Европы, пропустив на последних минутах
Власти Кубани подсчитывают ущерб от наводнения в крае
В затопленных районах края прокуратура организовала работу временных приемных
На российском телевидении впервые покажут мультфильм для детей с нарушением зрения
«Ростелеком» открыл форум «Взгляд в цифровое будущее»
В Краснодарском крае суд вынес мужчине приговор за продажу автомата и винтовки
На Кубани для пассажиров заблокированных непогодой поездов организовали горячее питание
Уровень воды в Кубани не вызывает опасений
Народное голосование по присвоению имен аэропортам Кубани стартует 8 ноября
ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «МБСП»
Задержка пассажирских поездов под Туапсе может занять до трех суток
В Краснодаре на улице Северной приостановят движение
ОМОН помогает устранять последствия стихии в Туапсинском районе и в Апшеронске