В Сочи пресекли контрабанду сигарет

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-26T11:41:03+03:00

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Оба случая незаконного провоза сигарет случились с разницей в один день. Женщин задержали на пешеходной части многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер», при проверке документов. Они направлялись из Абхазской республики в Россию.

В дорожных сумках иностранок при проведении личного досмотра обнаружили спрятанную табачную продукцию марки «Донской табак». В первом случае, жительница соседней республики пыталась под фруктами скрыть 33 блока сигарет. Другая женщина также расфасовала по сумкам табачные изделия. Она смогла спрятать под фруктами уже 85 блоков.

Гражданки Абхазии так и не объяснили внятно причины, которые побудили их на совершение данного правонарушения. В обоих случаях количество табачных изделий превысили разрешенную норму провоза этого вида товара через российско-абхазскую границу. В таможенном законодательстве РФ сказано, что граждане свободно могут провозить не более одного блока сигарет.

- Незаконные находки изъяли и передали сотрудникам таможенного поста «Адлер» для проведения дальнейших проверок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.