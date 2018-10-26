После наводнения на Кубани госпитализировано 13 пострадавших

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-26T12:22:41+03:00

На месте работает оперативный штаб министерства здравоохранения и медицины катастроф.

Всего за помощью обратились к медикам обратились 50 человек

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Кубанские врачи продолжают помогать людям в зоне подтопления. На месте работает оперативный штаб министерства здравоохранения и медицины катастроф.

- На данный момент за медицинской помощью обратились 50 пострадавших, из них – 11 детей, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в администрации региона. - Всего госпитализировано 13 человек.

Двое пострадавших - беременные женщины. Одной из них сделали сделали кесарево сечение.

Сейчас во всех муниципальных образованиях, пострадавших от паводка, созданы резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. Сформированы прививочные бригады.

- Проводятся подворовые обходы. С этой целью сформировано 52 врачебно-сестринских бригады, - добавляют в администрации края. - Для пассажиров, прибывающих на платформы станций Сочи, Горячий Ключ и Краснодар-1, дежурят бригады медиков.

Кстати, в Апшеронске, Туапсе и Сочи также развернуты муниципальные оперативные штабы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. При них организована работа телефонов «горячих линий»:

Туапсе - 8 (86167) 25-390, 8 (86167) 20-381.

Апшеронск - 8 (918) 012-83-02.

Сочи - 8 (988) 285-99-95.

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