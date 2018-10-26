В Мостовском районе произошло ДТП

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-26T12:15:12+03:00

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Вечером 25 октября на 61 км автодороги «подъезд к г. Майкопу от М-29 "Кавказ"».

По предварительным данным, 45-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу. Мужчина не успел среагировать и столкнулся автомобилем Ивеко. Водитель «шестерки» погиб на месте.

Стоит отметить, что в минувший четверг это была не единственная авария в крае. И, к сожалению, не единственная со смертельным исходом. 25 октября на Кубани, по информации инспекторов ДПС ГИБДД, произошло 158 ДТП.

- За прошедшие сутки зафиксированы наезды на пешеходов, а также аварии по причине выезда на встречную полосу. Всего произошло 19 ДТП, в которых получили травмы 19 человек, еще 5 мертвы, - об этом «Комсомольской правде» – Кубань» сообщили сотрудники Госавтоинспекции.

Также 25 октября инспекторами ДПС ГИБДД в Краснодарском крае зарегистрировано 139 ДТП с материальным ущербом.