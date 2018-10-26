После восстановления движения в сторону Адлера отправились четыре поезда

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-26T12:55:55+03:00

Первый электропоезд из Туапсе отправился в 11:19.

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26 октября после того, как было восстановлено движение на участке Туапсе – Адлер запустили поезда.

Со станции Туапсе в сторону Сочи и Адлера отправились четыре пассажирских поезда № 104 Адлер - Москва, № 680 Адлер - Владикавказ, № 84 Адлер - Москва, № 242 Адлер - Иркутск.

Кроме того, запустили "ласточку”, которая курсирует между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт. Первый электропоезд из Туапсе отправился в 11:19.

- Восстановлен железнодорожный мост на перегоне Шепси - Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе. Открыто движение поездов по одному из двух путей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в РЖД. - Это позволит обеспечить движение на участке Адлер - Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи.

Работы по восстановлению пути на участке Туапсе – Кривенковская продолжаются. Открыть движение между Краснодаром и Туапсе планируют в течение суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено.