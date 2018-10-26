2018-10-26T13:07:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре главы парламентов Кубани и Крыма навестили пострадавших во время трагедии в Керчи

Юрий Бурлачко и Владимир Константинов побывали в краевой клинической больнице №1 им. Очаповского
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
фото: пресс-служба ЗКС Краснодарского краяфото: пресс-служба ЗКС Краснодарского края
Изменить размер текста:

17 октября граждан, получивших ранения различной тяжести, во время трагедии в Керченском политехническом колледже, доставили в лечебные заведения Кубани. Это поручил сделать глава края Вениамин Кондратьев. Сейчас под наблюдением краснодарских медиков находится 9 человек.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов прибыли сегодня в краевую клиническую больницу №1 им. Очаповского. Там они пообщались с пострадавшими, передали им подарки и пожелали скорейшего выздоровления.

25 октября в рамках двухсторонней встречи в Керчи, главы парламентов Кубани и Крыма посетили городскую больницу им. Пирогова, где тоже лечатся пострадавшие во время стрельбы в колледже.

Сегодня в Краснодаре пройдет XXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Трагические события, случившиеся в Крыму, внесли существенные поправки в повестку дня мероприятия.

- Первый вопрос, который будут обсуждать на конференции, посвятят внесению изменений в некоторые федеральные законы в части усиления мер безопасности в образовательных учреждениях. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступит в качестве докладчика, - сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Краснодарского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Кубани предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с высоким риском подтоплений
В Адыгее сильный дождь подтопил 12 домов и почти 70 дворов
В Туапсинском районе во время наводнения пропал парень
ВТБ в Краснодаре проведет встречу с акционерами
Жительницы Абхазии пытались перевести через границу 118 блоков сигарет
После восстановления движения в сторону Адлера отправились четыре поезда
В Мостовском районе произошло ДТП
После наводнения на Кубани госпитализировано 13 пострадавших
В Сочи пресекли контрабанду сигарет
В Туапсе стихия порвала нефтепровод
Сотрудники краевого погрануправления задержали гражданина республики Таджикистан
Открыть движение на разрушенной от ливня трассе Джубга - Сочи планируют 27 октября
Паралимпийцы примут участие в сочинских соревнованиях