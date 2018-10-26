В Краснодаре главы парламентов Кубани и Крыма навестили пострадавших во время трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-26T13:07:22+03:00

Юрий Бурлачко и Владимир Константинов побывали в краевой клинической больнице №1 им. Очаповского

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17 октября граждан, получивших ранения различной тяжести, во время трагедии в Керченском политехническом колледже, доставили в лечебные заведения Кубани. Это поручил сделать глава края Вениамин Кондратьев. Сейчас под наблюдением краснодарских медиков находится 9 человек.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов прибыли сегодня в краевую клиническую больницу №1 им. Очаповского. Там они пообщались с пострадавшими, передали им подарки и пожелали скорейшего выздоровления.

25 октября в рамках двухсторонней встречи в Керчи, главы парламентов Кубани и Крыма посетили городскую больницу им. Пирогова, где тоже лечатся пострадавшие во время стрельбы в колледже.

Сегодня в Краснодаре пройдет XXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Трагические события, случившиеся в Крыму, внесли существенные поправки в повестку дня мероприятия.

- Первый вопрос, который будут обсуждать на конференции, посвятят внесению изменений в некоторые федеральные законы в части усиления мер безопасности в образовательных учреждениях. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступит в качестве докладчика, - сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Краснодарского края.