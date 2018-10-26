2018-10-26T13:14:06+03:00
Происшествия

Жительницы Абхазии пытались перевести через границу 118 блоков сигарет

Разрешенная норма – 1 блок
Татьяна СМИРНОВА
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Жительницы Абхазии пытались перевести через границу 118 блоков сигаретЖительницы Абхазии пытались перевести через границу 118 блоков сигарет
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Двух гражданок соседнего государства задержали на пешеходном пункте МАПП «Адлер». С разницей в сутки они пытались попасть в Россию. В ходе досмотра у женщин изъяли 118 блоков сигарет «Донской Табак». Это в 118 раз превышает разрешенную норму.

Одна из женщин пыталась спрятать 33 блока сигарет, вторая- 85.

Причины правонарушения задержанные не объяснили. По подсчетам специалистов, количество продукта значительно превысило норму. Напомним, что по законодательству РФ граждане могут провозить с собой не более одного блока сигарет.

Табачные изделия у женщин изъяли для дальнейших мероприятий.

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