2018-10-26T14:28:48+03:00
Экономика

ВТБ в Краснодаре проведет встречу с акционерами

Банк приглашает частных инвесторов и клиентов группы ВТБ принять участие в бесплатном семинаре по трейдингу и биржевой торговле, который пройдёт в Краснодаре 29 октября
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы Банк ВТБ (ПАО) в ЮФОФото пресс-службы Банк ВТБ (ПАО) в ЮФО
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В ходе встречи представители банка расскажут о текущих финансовых показателях и прогнозах, стратегии группы ВТБ, а также о программе льгот и привилегий для акционеров.

Эксперты ВТБ и Московской биржи поделятся актуальными идеями и инновационными инструментами для частных инвесторов.

Мероприятие состоится по адресу: г. Краснодар, микрорайон Центральный, улица Красноармейская, 128, гостиница «Ибис», 3 этаж. Начало - в 18:00, сбор и регистрация участников - с 17:30.

Зарегистрироваться на семинар можно при помощи мобильного приложения «Акционер ВТБ», по телефону (495) 258-4947 или по электронной почте shareholders@vtb.ru.

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