2018-10-26T14:53:17+03:00
Происшествия

В Адыгее сильный дождь подтопил 12 домов и почти 70 дворов

Власти уверяют, что все под контролем и не проводят эвакуацию
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: ГУ МЧС по Республике АдыгеяФото: ГУ МЧС по Республике Адыгея
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В последние дни на юге страны страдают не только Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. Им прилично досталось. В соседней Адыгее также спасатели перешли в повышенный режим готовности.

Там из-за сильного дождя оказались подтопленными 12 домов и 67 дворов. Всего на этих участках живут 230 человек. Из них 80 детей. Вода скопилась в Майкопе и его районе, а также в станице Ханской, поселке Краснооктябрьском и в хуторе Северо-Восточные Сады. За двое суток в районе выпало более месячной нормы осадков.

- Эвакуация не проводилась, в пунктах временного размещения людей нет. Уровень воды в домах составлял от 5 до 15 сантиметров, - сообщили «Комсомольской2 правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Последствия паводка планируют ликвидировать в течение трех ближайших дней.

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