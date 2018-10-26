2018-10-26T15:50:04+03:00
Происшествия

Губернатор Кубани предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с высоким риском подтоплений

Это позволит не забирать бюджетные деньги с других программ
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Сейчас 1 миллиард рублей выделяют из бюджетаСейчас 1 миллиард рублей выделяют из бюджетаФото: Архив "КП"
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил принять закон, который бы обязывал людей страховать свои дома, если те находятся в зонах с высоким риском подтоплений.

Такая идея была озвучена на заседании оперативного штаба Хадыженске Апшеронского района.

– Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 миллиард рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ, – отметил Вениамин Кондратьев. – Может, в крае принять закон: обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы.

Напомним, в крае из-за ливней и, как следствие, наводнений, около 30 населенных пунктов. Сейчас ведутся работы по восстановлению поврежденных автодорог и железнодорожных путей, кстати, один из них уже работает. Также специалисты уже вернули газ и работают над электро- и водоснабжением.

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